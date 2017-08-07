Бартомеу: «Барселона» благоразумно распорядится деньгами, полученными за Неймара

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Неймар подписал с «ПСЖ» пятилетний контракт на прошлой неделе. Сумма трансфера форварда из «Барселоны» составила 222 миллиона евро и стала рекордной в истории мирового футбола.

«Он (Неймар) хотел покинуть клуб. Мы не были согласны с его решением, но ни один игрок не может быть важнее клуба. Мы распорядимся 222 миллионами евро, которые получили за Неймара, с благоразумием, строгостью и прозрачностью. Лучший игрок мира Лео Месси будет продолжать вести эту команду вперед», — сказал Бартомеу, которого цитирует официальный Twitter клуба.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">? “The 222 million euros that we received for Neymar Jr will be administered with prudence, rigour and serenity”, says Bartomeu <a href="https://twitter.com/hashtag/FCBlive?src=hash">#FCBlive</a> <a href="https://t.co/GrmEUnS3X3">pic.twitter.com/GrmEUnS3X3</a></p>— FC Barcelona (@FCBarcelona) <a href="https://twitter.com/FCBarcelona/status/894506306396184578">7 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>