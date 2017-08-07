Бартомеу: «Барселона» благоразумно распорядится деньгами, полученными за Неймара
МОСКВА, 7 авг —
Р-Спорт. Испанский футбольный клуб «Барселона» постарается с благоразумием распорядиться средствами, вырученными за трансфер нападающего Неймара во французский «Пари Сен-Жермен», заявил президент «сине-гранатовых» Жозеп Мария Бартомеу.
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Неймар подписал с «ПСЖ» пятилетний контракт на прошлой неделе. Сумма трансфера форварда из «Барселоны» составила 222 миллиона евро и стала рекордной в истории мирового футбола.
«Он (Неймар) хотел покинуть клуб. Мы не были согласны с его решением, но ни один игрок не может быть важнее клуба. Мы распорядимся 222 миллионами евро, которые получили за Неймара, с благоразумием, строгостью и прозрачностью. Лучший игрок мира Лео Месси будет продолжать вести эту команду вперед», — сказал Бартомеу, которого цитирует официальный Twitter клуба.
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