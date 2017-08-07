Экс-хавбек «Зенита» и «Рубина» Домингес перешёл в «Райо Вальекано»

36-летний аргентинец, последним клубом которого был «Олимпиакос», подписал контракт с клубом Сегунды «Райо Вальекано». Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

Алехандро Доминес, доставшийся «Райо Вальекано» бесплатно, заключил годичный контракт. Официально футбольной общественности полузащитник будет представлен 8 августа.

Алехандро Домингес уже играл в «Райо Вальекано». Было это в период с августа 2012 по июль 2013 года, после чего хавбек перешёл в «Олимпиакос», где провёл четыре сезона.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">OFICIAL | <a href="https://twitter.com/Chori1708">@Chori1708</a> es oficialmente nuevo jugador del Rayo Vallecano 2017-18. Presentación oficial mañana a las 12:30 h en el Estadio. <a href="https://t.co/OIwzs1RSvX">pic.twitter.com/OIwzs1RSvX</a></p>— Rayo Vallecano (@RVMOficial) <a href="https://twitter.com/RVMOficial/status/894476359304654848">7 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>