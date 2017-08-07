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7 августа 2017, 16:41 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Экс-хавбек «Зенита» и «Рубина» Домингес перешёл в «Райо Вальекано»

Полузащитник Алехандро Домингес, известный в России по выступлениям за «Зенит» и «Рубин», продолжит карьеру в Испании.

36-летний аргентинец, последним клубом которого был «Олимпиакос», подписал контракт с клубом Сегунды «Райо Вальекано». Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

Алехандро Доминес, доставшийся «Райо Вальекано» бесплатно, заключил годичный контракт. Официально футбольной общественности полузащитник будет представлен 8 августа.

Алехандро Домингес уже играл в «Райо Вальекано». Было это в период с августа 2012 по июль 2013 года, после чего хавбек перешёл в «Олимпиакос», где провёл четыре сезона.

Райо Вальекано
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