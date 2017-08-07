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7 августа 2017, 16:39 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Йоветич может вернуться в «Фиорентину»

Нападающий «Интера» Стеван Йоветич до завершения летнего трансферного окна может вернуться в «Фиорентину», сообщает Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что сам игрок не против варианта возвращения в стан «фиалок», за которых он выступал с 2008 по 2013 год. Ранее в СМИ также сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Ромы».

Форвард провёл минувший сезон в «Севилье» на правах аренды, забив 7 мячей и отдав 5 результативных передач в 29 матчах. Испанский клуб отказался выкупать Йоветича у «Интера», так как запрашиваемая итальянцами цена в € 14 млн оказалась слишком высока для «Севильи».

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