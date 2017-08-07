Йоветич может вернуться в «Фиорентину»

Отмечается, что сам игрок не против варианта возвращения в стан «фиалок», за которых он выступал с 2008 по 2013 год. Ранее в СМИ также сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Ромы».

Форвард провёл минувший сезон в «Севилье» на правах аренды, забив 7 мячей и отдав 5 результативных передач в 29 матчах. Испанский клуб отказался выкупать Йоветича у «Интера», так как запрашиваемая итальянцами цена в € 14 млн оказалась слишком высока для «Севильи».