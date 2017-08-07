Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30611581/
7 августа 2017, 16:37 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Астана» вырвала победу у «Ордабасы»

В матче 22-го тура Премьер-Лиги «Астана» в матче 22-го тура Премьер-Лиги переиграла шымкентский «Ордабасы» — 1:0, пишет Sports.kz.

В матче 22-го тура <nobr>Премьер-Лиги</nobr> <span class=error>Астана</span> в матче 22-го тура <nobr>Премьер-Лиги</nobr> переиграла <span class=error>шымкентский</span> <span class=error>Ордабасы</span> — 1:0 пишет Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Чемпион страны владел преимуществом на протяжении практически всей встречи, забив в компенсированное время усилиями Асхата Тагыбергена.

Теперь у «Астаны» 54 очка и она на семь опережает алматинский «Кайрат», третьим идет шымкентский «Ордабасы» с 41 баллами.

«Астана» — «Ордабасы» 1:0 (0:0)
Гол: Тагыберген 90+2 (1:0).

Астана
Новости Матчи Состав Статистика
Ордабасы
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
29 июня

Трансляция матча Лиги Европы «Иртыш» - «Дунав»

СМИ почувствовали у «Канело» страх перед Головкиным

Трансляция матча Лиги Европы «Широки Бриег» - «Ордабасы»