«Астана» вырвала победу у «Ордабасы»
В матче 22-го тура
Премьер-Лиги «Астана» в матче 22-го тура Премьер-Лиги переиграла шымкентский «Ордабасы» — 1:0, пишет Sports.kz.
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Чемпион страны владел преимуществом на протяжении практически всей встречи, забив в компенсированное время усилиями Асхата Тагыбергена.
Теперь у «Астаны» 54 очка и она на семь опережает алматинский «Кайрат», третьим идет шымкентский «Ордабасы» с 41 баллами.
«Астана» — «Ордабасы» 1:0 (0:0)
Гол: Тагыберген 90+2 (1:0).
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