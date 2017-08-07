ПСЖ готов заплатить 100 миллионов евро за голкипера «Атлетико»
Вратарь мадридского «Атлетико» и сборной Словении Ян Облак может продолжить карьеру в ПСЖ.
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По данным португальской газеты A Bola, агент Облака провел встречу с представителями французского клуба по вопросам трансфера.
В ходе нее стало известно, что ПСЖ готов выплатить 100 миллионов евро, которые прописаны в контракте словенца в качестве отступных.
Стоит отметить, что «Атлетико» в случае продажи Облака не сможет подписать нового вратаря
24-летний Облак за последние три сезона пропустил 45 голов в 79 матчах за «Атлетико» в чемпионате Испании. До мадридцев он выступал за португальские «Бенфику», «Риу Аве» и «Лейрию», а также родную «Олимпию».
Ранее ПСЖ объявил о переходе бразильского нападающего Неймара, активировав опцию выкупа его трансфера у «Барселоны» за 222 миллиона евро.
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