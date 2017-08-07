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7 августа 2017, 16:25 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Коутиньо хочет перейти в «Барселону» и надеется, что стороны договорятся

Полузащитник Филиппе Коутиньо, права на которого принадлежат «Ливерпулю», хотел бы перейти в «Барселону».

Полузащитник Филиппе Коутиньо права на которого принадлежат Ливерпулю хотел бы перейти в Барселону. Увеличить
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Каталонцы заинтересованы в услугах 25-летнего футболиста, однако мерсисайдцы не хотят продавать игрока.

Sky Sports сообщает, что Коутиньо, которого рассматривают в качестве замены Неймару, надеется, что стороны смогут договориться. Об этом рассказал источник, близкий к футболисту.

Британские СМИ пишут, что сделка может быть завершена до конца недели, а сумма трансфера составит £ 90 млн (около € 99,4 млн).

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