Коутиньо хочет перейти в «Барселону» и надеется, что стороны договорятся
Полузащитник Филиппе Коутиньо, права на которого принадлежат «Ливерпулю», хотел бы перейти в «Барселону».
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Каталонцы заинтересованы в услугах 25-летнего футболиста, однако мерсисайдцы не хотят продавать игрока.
Sky Sports сообщает, что Коутиньо, которого рассматривают в качестве замены Неймару, надеется, что стороны смогут договориться. Об этом рассказал источник, близкий к футболисту.
Британские СМИ пишут, что сделка может быть завершена до конца недели, а сумма трансфера составит £ 90 млн (около € 99,4 млн).
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