«Атырау» проведет товарищеский матч с подмосковными «Химками»
Матч с российским клубом «Химки» состоится на базе
отеля-санатории «Бор» в Домодедово (Москва, РФ).
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Ожидается, что встреча начнется в 19:00 по атыраускому времени. Трансляция матча не намечается.
«Химки» — российский футбольный клуб из одноимённого города, основанный в 1997 году. Клуб ныне выступает в ФНЛ. Главным тренером ФК «Химки» является Олег Стогов.
Напомним, «Атырау» проводит
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