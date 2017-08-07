«Атырау» проведет товарищеский матч с подмосковными «Химками»

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Ожидается, что встреча начнется в 19:00 по атыраускому времени. Трансляция матча не намечается.



«Химки» — российский футбольный клуб из одноимённого города, основанный в 1997 году. Клуб ныне выступает в ФНЛ. Главным тренером ФК «Химки» является Олег Стогов.



Напомним, «Атырау» проводит учебно-тренировочный сбор в «Бору», где ранее базировалась сборная России по футболу. Как ожидается, сборы атыраусцев завершатся 11 августа, после чего они прилетят в родной город. А уже 13 августа «нефтяникам» предстоит домашний матч чемпионата РК против павлодарского «Иртыша».