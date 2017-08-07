Турецкое СМИ: Менеджеры «Бурсаспора» надеются подписать Твумаси в ближайшие день-два
Как пишет турецкий Olay, в ближайшее время ожидаются новости от руководства «Бурсаспора» по поводу португальца Эрнани из «Порту» и Патрика Твумаси из «Астаны», сообщает Sports.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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По данным наших коллег из Турции, два главных вопроса на повестке дня у «Бурсаспора» на данный момент — дождаться игрока «Порту» Эрнани Жорже Сантуша Фортиша и футболиста «Астаны» Патрика Твумаси.
После того, как вероятный трансфер Давида Аккама из «Чикаго Фэйр» за 3 миллиона евро был приостановлен, в Бурсе ждут сегодня новостей о возможности аренды звезды «Порту» Эрнани.
В то же время менеджеры турецкого клуба надеются в ближайшие
Обоих этих футболистов хочет видеть в своей команде французский тренер «Бурсаспора» Поль Ле Гуэн.
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