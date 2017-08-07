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7 августа 2017, 15:07 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Турецкое СМИ: Менеджеры «Бурсаспора» надеются подписать Твумаси в ближайшие день-два

Как пишет турецкий Olay, в ближайшее время ожидаются новости от руководства «Бурсаспора» по поводу португальца Эрнани из «Порту» и Патрика Твумаси из «Астаны», сообщает Sports.kz.

Как пишет турецкий <span class=error>Olay</span> в ближайшее время ожидаются новости от руководства <span class=error>Бурсаспора</span> по поводу португальца <span class=error>Эрнани</span> из Порту и <span class=error>Патрика</span> <span class=error>Твумаси</span> из <span class=error>Астаны</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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По данным наших коллег из Турции, два главных вопроса на повестке дня у «Бурсаспора» на данный момент — дождаться игрока «Порту» Эрнани Жорже Сантуша Фортиша и футболиста «Астаны» Патрика Твумаси.

После того, как вероятный трансфер Давида Аккама из «Чикаго Фэйр» за 3 миллиона евро был приостановлен, в Бурсе ждут сегодня новостей о возможности аренды звезды «Порту» Эрнани.

В то же время менеджеры турецкого клуба надеются в ближайшие день-два подписать играющего в сильнейшем дивизионе чемпионата Казахстана 23-летнего крайнего нападающего из Ганы Патрика Твумаси.

Обоих этих футболистов хочет видеть в своей команде французский тренер «Бурсаспора» Поль Ле Гуэн.

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