Турецкое СМИ: Менеджеры «Бурсаспора» надеются подписать Твумаси в ближайшие день-два

По данным наших коллег из Турции, два главных вопроса на повестке дня у «Бурсаспора» на данный момент — дождаться игрока «Порту» Эрнани Жорже Сантуша Фортиша и футболиста «Астаны» Патрика Твумаси.



После того, как вероятный трансфер Давида Аккама из «Чикаго Фэйр» за 3 миллиона евро был приостановлен, в Бурсе ждут сегодня новостей о возможности аренды звезды «Порту» Эрнани.



В то же время менеджеры турецкого клуба надеются в ближайшие день-два подписать играющего в сильнейшем дивизионе чемпионата Казахстана 23-летнего крайнего нападающего из Ганы Патрика Твумаси.



Обоих этих футболистов хочет видеть в своей команде французский тренер «Бурсаспора» Поль Ле Гуэн.