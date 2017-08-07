С думами о будущем
В текущем году футбольные клубы Казахстана впервые получили экипировку для
детско-юношеских футбольных центров от ПФЛК и ФФК. Это стало возможным благодаря успешному выступлению футбольного клуба «Астана» в европейских клубных турнирах последних лет.
В адрес Профессиональной футбольной лиги Казахстана поступает множество писем от клубов со словами благодарности, в том числе и в адрес ФК «Астана». Своим выступлением на европейской арене столичный клуб не только с достоинством отстаял честь страны, но и обеспечил другие команды денежными средствами, которые были выделены со стороны УЕФА. Перед стартом футбольного сезона на Общем собрании ПФЛК все клубы единогласно высказались за то, чтобы полученные средства были распределены на покупку экипировки и инвентаря для
Максат Тюмалиев (Генеральный директор ФК «Актобе):
— Мы получили первую часть помощи от ФФК и ПФЛК. С началом года в рамках развития
Пришел так же инвентарь на 10 миллионов тенге. Безусловно, мы благодарны ФФК и ПФЛК за такую существенную помощь. Нельзя забывать, что всем этим мы обязаны футбольному клубу «Астана», его успешному выступлению в еврокубках. Хотелось бы пожелать «Астане» удачи в предстоящих матчах с шотландским «Селтиком». Весь Казахстан болеет за нашего представителя в Лиги Чемпионов.
Валерий Прихно (Руководитель футбольного центра ФК «Актобе):
— Сегодня особое событие в жизни футбольного центра ФК «Актобе». Мы получили комплекты экипировки, игровую форму, футбольные мячи, а также профессиональное оборудование для тренировочного процесса. Все высокого качества. Это большой шаг к правильному развитию футбольного центра. Стимул для качественного тренировочного процесса детей. Мы благодарны ФФК и ПФЛК за оказанную помощь в целях развития Актюбинского футбола и футбольному клубу «Астана», чье успешное выступление в еврокубках позволило получить возможность футбольным центрам быть одетыми в профессиональную экипировку.
Серик Муканов (Директор ФК «Жетысу):
— Благодаря успешной игре столичной команды «Астана», а также заботе УЕФА и ПФЛК о развитии
Бахтяир Байсеитов (Президент ФК «Ордабасы»):
— Федерацией футбола Казахстана и Профессиональной футбольной лигой Казахстана проделывается огромная работа по развитию
. Это неоценимая помощь для нас и мы благодарны за эту помощь. Сейчас «Астане» предстоят два нелегких матча с «Селтиком». Это наиболее сильный соперник из тех, что нам могли выпасть при жеребьевке. Хотелось бы пожелать удачи нашему представителю в Лиге Чемпионов.
Аскар Абильдаев (Директор ФК «Каспий»):
— Воспитанники футбольного центра «Каспий» начали получать новую экипировку. Как известно, в Федерацию футбола Казахстана поступили целевые средства от УЕФА на развитие
Олжас Абраев (Исполнительный директор ФК «Шахтер»):
— Совсем недавно мы получили новую экипировку для
Пользуясь случаем, хотел бы пожелать футбольному клубу «Астана» удачи в матчах Лиги Чемпионов с шотландским «Селтиком». Нашему клубу выпал очень серьезный соперник, но мы — болельщики казахстанского футбола, уверены в том, что нашим ребятами по силам пройти эту команду и попасть в групповой этап столь престижного клубного турнира Европы.
На сегодняшний день уже девять
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