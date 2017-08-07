С думами о будущем

В адрес Профессиональной футбольной лиги Казахстана поступает множество писем от клубов со словами благодарности, в том числе и в адрес ФК «Астана». Своим выступлением на европейской арене столичный клуб не только с достоинством отстаял честь страны, но и обеспечил другие команды денежными средствами, которые были выделены со стороны УЕФА. Перед стартом футбольного сезона на Общем собрании ПФЛК все клубы единогласно высказались за то, чтобы полученные средства были распределены на покупку экипировки и инвентаря для детско-юношеских футбольных центров. Как только денежные средства были получены Лигой, началось поэтапное распределение оригинальной экипировки от ведущих спортивных брендов между футбольными центрами клубов.



Максат Тюмалиев (Генеральный директор ФК «Актобе):

— Мы получили первую часть помощи от ФФК и ПФЛК. С началом года в рамках развития детско-юношеского футбола ФФК и ПФЛК поддерживают клубы Премьер-Лиги спонсорской помощью. Мы получили товар на 62 миллиона тенге. Весь товар — это фирменные вещи нашего поставщика основной команды — компании «Adidas». Мы получили не только игровую форму для детей, но и мячи. С мячами у нас действительно были проблемы с начала года.

Цитата Огромный дефицит именно качественных мячей. И сейчас нам пришли именно пригодные для правильного развития детей мячи нового поколения.

Пришел так же инвентарь на 10 миллионов тенге. Безусловно, мы благодарны ФФК и ПФЛК за такую существенную помощь. Нельзя забывать, что всем этим мы обязаны футбольному клубу «Астана», его успешному выступлению в еврокубках. Хотелось бы пожелать «Астане» удачи в предстоящих матчах с шотландским «Селтиком». Весь Казахстан болеет за нашего представителя в Лиги Чемпионов.



Валерий Прихно (Руководитель футбольного центра ФК «Актобе):

— Сегодня особое событие в жизни футбольного центра ФК «Актобе». Мы получили комплекты экипировки, игровую форму, футбольные мячи, а также профессиональное оборудование для тренировочного процесса. Все высокого качества. Это большой шаг к правильному развитию футбольного центра. Стимул для качественного тренировочного процесса детей. Мы благодарны ФФК и ПФЛК за оказанную помощь в целях развития Актюбинского футбола и футбольному клубу «Астана», чье успешное выступление в еврокубках позволило получить возможность футбольным центрам быть одетыми в профессиональную экипировку.



Серик Муканов (Директор ФК «Жетысу):

— Благодаря успешной игре столичной команды «Астана», а также заботе УЕФА и ПФЛК о развитии детско-юношеского футбола в Казахстане, мальчишки, увлеченные футболом, обеспечены всем необходимым, что позволит поднять уровень детских команд на новые высоты. Мы благодарны ФФК, ПФЛК и футбольному клубу «Астана» за оказанную помощь. От лица футбольного клуба «Жетысу» хотелось бы пожелать удачи флагману казахстанского футбола — столичной «Астане» в предстоящих матчах Лиги Чемпионов. Мы переживаем и всегда болеем за наших представителей на европейской арене.



Бахтяир Байсеитов (Президент ФК «Ордабасы»):

— Федерацией футбола Казахстана и Профессиональной футбольной лигой Казахстана проделывается огромная работа по развитию детско-юношеского футбола в стране. Теперь и один наш клуб, который в последние годы прославляет казахстанский футбол на международной арене, оказал огромное влияние на развитие футбольных центров клубов.

Цитата Благодаря столичной «Астане» наши дети занимаются в современной экипировке, тренировочный процесс проходит с использованием спортивного инвентаря последнего поколения

. Это неоценимая помощь для нас и мы благодарны за эту помощь. Сейчас «Астане» предстоят два нелегких матча с «Селтиком». Это наиболее сильный соперник из тех, что нам могли выпасть при жеребьевке. Хотелось бы пожелать удачи нашему представителю в Лиге Чемпионов.



Аскар Абильдаев (Директор ФК «Каспий»):

— Воспитанники футбольного центра «Каспий» начали получать новую экипировку. Как известно, в Федерацию футбола Казахстана поступили целевые средства от УЕФА на развитие детско-юношеского футбола, благодаря чему футбольные центры по всей стране начали получать новую экипировку и спортивный инвентарь. Игровая форма и парадная экипировка (всего 165 комплектов) поступили в клуб «Каспий» и вскоре будут розданы всем участникам Первенства РК. Это спортсмены с 1999 по 2005 г. р. Также футбольный центр получил 200 мячей. Это стало возможным, благодаря успехам столичной команды «Астана» в европейских клубных турнирах, а также благодаря поддержке ПФЛК. Я хотел бы поблагодарить ФФК и ПФЛК за помощь в закупе этой экипировки, а футбольный клуб «Астана» за прекрасную возможность порадовать детей нашего центра. Желаем удачи «Астане» в предстоящих матчах Лиги Чемпионов. Это гордость нашей страны и мы, казахстанцы, будем яростно поддерживать столичную команду.



Олжас Абраев (Исполнительный директор ФК «Шахтер»):

— Совсем недавно мы получили новую экипировку для детско-юношеского футбольного центра. Это довольно большой объем игровой и тренировочной формы, мячи, инвентарь. Мы благодарны ФФК, ПФЛК и столичной «Астане» за предоставленную возможность. Благодаря успешному выступлению «Астаны» в европейских клубных турнирах Казахстана смог получить финансовую помощь от УЕФА, которая грамотно была распределена между клубами в виде экипировки для футбольных центров.

Цитата Дети — эта наше будущее и мы очень рады, что наши дети получили современную экипировку и инвентарь.