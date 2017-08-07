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7 августа 2017, 14:26 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

ПСЖ может потратить еще €180 млн на покупку форварда «Монако» Килиана Мбаппе

МОСКВА, 7 авг — Р-Спорт. Руководство французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» может заплатить 180 миллионов евро за форварда «Монако» Килиана Мбаппе, сообщает Le Parisien.

МОСКВА 7 авг — Р-Спорт. Руководство французского футбольного клуба Пари Сен-Жермен может заплатить 180 миллионов евро за форварда Монако Килиана Мбаппе сообщает Le Parisien. Увеличить
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В начале августа парижане установили новый трансферный рекорд — за 222 миллиона евро в «ПСЖ» из «Барселоны» перешел бразильский нападающий Неймар. По сообщению источника, владельцы «ПСЖ» хотят собрать в атакующей линии Эдинсона Кавани, Неймара и Мбаппе.

Также сообщается, что руководство парижан не боится нарушить правила финансового fair play, так как считает, что сделка по Неймару окажется в плюсе после заключения новых спонсорских соглашений и продажи нескольких игроков, среди которых могут оказаться Анхель Ди Мария и Юлиан Дракслер.

18-летний Мбаппе в минувшем сезоне провел в составе монегасков 44 игры во всех турнирах и забил 26 мячей.

Отмечается, что в случае неудачи с трансфером Мбаппе парижане готовы переключить свое внимание на полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, который может обойтись им в 100 миллионов евро.

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