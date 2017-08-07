«Ювентус» не смог договориться с Гараем и переключился на Кайо
«Ювентус» не смог договориться с «Валенсией» по поводу приобретения защитника Эсекьеля Гарая и переключил своё внимание на игрока обороны «Сан-Паулу» Родриго Кайо, сообщает
Football-Espana.
Ранее 23-летний футболист был в списке игроков, которых в своих рядах хотел видеть «Зенит», но в итоге переход не состоялся.
Отмечается, что переговоры по Гараю не достигли успеха
Сегодня в аргентинских СМИ появилась информация, что Гараем также интересуется «Спартак», который уже проводит работу над этим трансфером.
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