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7 августа 2017, 13:12 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Исследование: Месси является лучшим футболистом в истории чемпионата Испании

ТАСС, 7 августа. Аргентинский нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим футболистом в истории чемпионата Испании по версии Центра исследований истории и статистики футбола Испании (CIHEFE). Об этом сообщает газета Marca.

<em>ТАСС 7 августа. </em>Аргентинский нападающий испанской Барселоны <span class=error>Лионель</span> <span class=error>Месси</span> признан лучшим футболистом в истории чемпионата Испании по версии Центра исследований истории и статистики футбола Испании (CIHEFE). Об этом сообщает газета Marca. Увеличить
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30-летний Месси является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании с 349 голами.

Всего было проанализировано 9280 игроков, 86 розыгрышей чемпионата Испании, начиная с первого турнира в 1929 году. При подсчете учитывался ряд факторов: сыгранные минуты в каждом сезоне, голы с игры, с пенальти, автоголы, красные карточки.

Месси набрал 545 очков. На втором месте с 528 очками Рауль, выступавший за мадридский «Реал» (1994−2010). Третий — Сесар Санчес с 524 очками, игравший за «Барселону» в 1939—1955 годах.

Месси выступает за «Барселону» с 2004 года. За это время он восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз — обладателем Кубка Испании и четыре раза — победителем Лиги чемпионов. Аргентинец является пятикратным обладателем «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту года. В составе сборной Аргентины он стал серебряным призером чемпионата мира 2014 года.

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