«Фламенго» спустя год уволил главного тренера

Также вместе с ним был уволен его помощник Клебер Дос Сантос.

«Фламенго» благодарит вас за работу и желает успехов в вашей профессиональной карьере, — говорится на официальном сайте бразильского клуба.

Зе Рикарду возглавил «Фламенго» летом прошлого года. В текущем сезоне клуб под его руководством после 19 туров занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Бразилии. Из последних восьми встреч «Фламенго» смог выиграть всего одну.