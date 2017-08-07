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7 августа 2017, 12:07 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Кайсар» вышел из отпуска

Кызылординский «Кайсар» вышел из краткосрочного отпуска и начал подготовку к третьему кругу Премьер-лиги, сообщает корреспондент KazFootball.kz со ссылкой на официальный сайт клуба.

Кызылординский <span class=error>Кайсар</span> вышел из краткосрочного отпуска и начал подготовку к третьему кругу <nobr>Премьер-лиги</nobr> сообщает корреспондент KazFootball.kz со ссылкой на официальный сайт клуба. Увеличить
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Вчера команда собралась в полном составе в городе Кызылорда и провела первую тренировку.

Первый матч третьего круга «Кайсар» проведет 12-го августа. Дома футболисты «Кайсара» будут принимать костанайский «Тобол». Начало матча 19:00 по времени Астаны.

Кайсар
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