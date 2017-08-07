«Кайсар» вышел из отпуска
Кызылординский «Кайсар» вышел из краткосрочного отпуска и начал подготовку к третьему кругу
Премьер-лиги, сообщает корреспондент KazFootball.kz со ссылкой на официальный сайт клуба.
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Видимо, что-то случилось...
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Вчера команда собралась в полном составе в городе Кызылорда и провела первую тренировку.
Первый матч третьего круга «Кайсар» проведет 12-го августа. Дома футболисты «Кайсара» будут принимать костанайский «Тобол». Начало матча 19:00 по времени Астаны.
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