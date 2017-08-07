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7 августа 2017, 12:06 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Болельщики «Акжайыка» попросили акима ЗКО усилить финконтроль над клубом

Болельщики уральского «Акжайыка» написали письмо на имя акима ЗКО и Уральска с просьбой обратить внимание на деградацию и разложение структуры клуба, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Болельщики уральского Акжайыка написали письмо на имя <span class=error>акима</span> <span class=error>ЗКО</span> и Уральска с просьбой обратить внимание на деградацию и разложение структуры клуба сообщает корреспондент портала Мой ГОРОД. Увеличить
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В письме неравнодушные болельщики написали, что их беспокоит то, что команда однозначно идет на вылет из Премьер-лиги, кроме того, происходит общая деградация и разложение структуры футбольного клуба.

Как отмечают болельщики клуба «Акжайык», общая картина за последние годы оставляет желать лучшего.

— Только за недавний период в клубе в несколько раз снизилась посещаемость домашних матчей. Постоянно меняются главные тренеры. По счетам и статистике, команда является явным претендентом на вылет в первый дивизион, то есть находится на дне турнирной таблицы. А в самый сезон, в летний трансфер ушли ряд лидирующих игроков. У них отсутствует костяк команды. Сама команда абсолютно не усилилась, потому что год за годом по разным причинам покидают команду лучшие игроки, — возмущаются в письме болельщики.

Болельщики также сообщили, что, по их мнению, очень слабо развивается клубная спортивная инфраструктура.

— Ну уж совсем не ведется работа по созданию привлекательного имиджа клуба. Единственное, чем примечателен наш клуб в последнее время, так это непрекращающейся чередой скандалов, которые позорят не только команду, но и весь город. Руководство клуба успело отметиться в закулисных таких закулисных играх, как завышенные зарплаты, премии и подъемные пособия, некомпетентность при составлении контрактов, невыплата заработной платы по заключенным трудовым договорам, невнятная кадровая политика и работа со спонсорами. Полная безнаказанность, ведь кто-то должен нести ответственность за неудачи, — говорится в письме.

Болельщики и все, для кого не безразлична судьба ФК «Акжайык», предложили акиму ЗКО взять ситуацию в клубе под личный контроль и сформировать комиссию для выработки стратегии реформирования клуба.

— Нужно строже относиться к финансовой дисциплине в клубе, усилить бюджетный контроль со стороны общественного совета, — отмечают болельщики.

Кроме того, они уверены, что только жесткие действия способны вывести футбольный клуб из кризиса.

Акжайык
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