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7 августа 2017, 12:03 | Футбол: Зарубежный | Prosports.kz

Валерий Карпин: От «Кайрата» ко мне не было никаких предложений

Бывший тренер «Спартака» зажег в Астане.

Бывший тренер Спартака зажег в <span class=error>Астане</span>. Увеличить
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Бывший полузащитник сборной России и экс-тренер московского «Спартака» рассказал Prosports.kz о своем участии на Кубке Легенд в Астане, а также развеял слухи относительно интереса к нему со стороны казахстанских клубов.

— У меня великолепные впечатления не только от города, но и от турнира, все замечательно организовано, хочу поблагодарить Казахстан, мэра Астаны и всех организаторов.

— В первый день у сборной России было очень горячее противостояние с Португалией.

— Да, у нас всегда так с ними, примерно равные команды, поэтому это нормально.

— Пару лет назад была информация, что вы могли возглавить карагандинский «Шахтер», это правда?

— Нет, неправда.

— А «Кайрат»?

— Тоже неправда, от них не было никаких предложений.

Отметим, что Валерий Карпин был капитаном сборной России на Кубке Легенд в Астане, его команда одержала итоговую победу сломив сопротивление сборной Мира в финале — 7:4.

Фото Павла ЛАПТЕВА.

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