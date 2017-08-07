Валерий Карпин: От «Кайрата» ко мне не было никаких предложений
Бывший тренер «Спартака» зажег в Астане.
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Видимо, что-то случилось...
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Бывший полузащитник сборной России и
— У меня великолепные впечатления не только от города, но и от турнира, все замечательно организовано, хочу поблагодарить Казахстан, мэра Астаны и всех организаторов.
— В первый день у сборной России было очень горячее противостояние с Португалией.
— Да, у нас всегда так с ними, примерно равные команды, поэтому это нормально.
— Пару лет назад была информация, что вы могли возглавить карагандинский «Шахтер», это правда?
— Нет, неправда.
— А «Кайрат»?
— Тоже неправда, от них не было никаких предложений.
Отметим, что Валерий Карпин был капитаном сборной России на Кубке Легенд в Астане, его команда одержала итоговую победу сломив сопротивление сборной Мира в финале — 7:4.
Фото Павла ЛАПТЕВА.
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