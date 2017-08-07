Легионера «Ордабасы» обокрала домработница в Шымкенте
Защитника шымкентского футбольного клуба «Ордабасы» аргентинца Пабло Фонтанелло обокрали, передает Timeskz.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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Футболист с семьей снимает жилье в Шымкенте. Пропажу обнаружила супруга игрока, когда собиралась надеть золотые ювелирные украшения на торжество.
Фонтанелло подал заявление в полицию. Под подозрение попала домработница. В ходе расследования была доказана ее вина. Уголовное дело по обвинению в краже передали в
К началу судебного заседания подозреваемая вернула украденное законным хозяевам. Как выяснилось, ювелирные украшения она сдала в ломбард. И когда стало ясно, что ей никак не отвертеться, пошла на попятную.
У проворовавшейся домработницы четверо детей. В суде Фонтанелло простил ее и подписал мировое соглашение с обвиняемой.
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