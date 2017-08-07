Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30606158/
7 августа 2017, 10:28 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Президент ПСЖ сообщил, что три года планировал переход Неймара

ТАСС, 7 августа. Планирование перехода бразильского нападающего Неймара из испанской «Барселоны» во французский «Пари-Сен-Жерман» заняло три года. Об этом сообщил президент ПСЖ Нассер Ганим Аль-Хелаифи, слова которого приводит портал Goal.com.

Планирование перехода бразильского нападающего Неймара из испанской Барселоны во французский Пари-Сен-Жерман заняло три года. Об этом сообщил президент ПСЖ Нассер Ганим Аль-Хелаифи слова которого приводит портал Goal.com. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Французский клуб объявил о подписании 25-летнего Неймара 3 августа. Сумма перехода составила €222 млн, что является самой дорогой трансферной сделкой в истории мирового футбола.

«Я начал планировать подписание Неймара еще три года назад, и нам понадобился год, чтобы обдумать, как начать вести переговоры с “Барселоной”. Две недели назад мы вступили в переговоры с клубом для осуществления перехода», — сообщил Аль-Хелаифи.

Он также рассказал, что переход Неймара стал возможен в результате активного содействия «Барселоны». «Когда руководство Профессиональной футбольной лиги Испании не приняло деньги за выкуп контракта Неймара от его представителей, руководство “Барселоны” связалось со мной и сказало, чтобы решали вопрос перехода вместе. Я хочу поблагодарить руководство, президента, болельщиков и игроков испанского клуба. “Барселона” является одним из лучших клубов мира», — добавил президент ПСЖ.

Аль-Хелаифи с июня 2011 года возглавляет фонд Qatar Sports Investments, который владеет контрольным пакетом акций ПСЖ. В октябре 2011-го катарский менеджер стал новым президентом и генеральным директором парижского клуба.

ПСЖ
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости

Форвард Калинин не исключил своего возвращения в НХЛ

КДК РФС рассмотрит удаления Смольникова и Луиса Адриано в матче "Зенит" - "Спартак"

Антон Миранчук: "Локомотив" просто наслаждается игрой и даже не думает о победе в РФПЛ

Форвард Калинин не исключил своего возвращения в НХЛ

КДК РФС рассмотрит удаления Смольникова и Луиса Адриано в матче "Зенит" - "Спартак"