Президент ПСЖ сообщил, что три года планировал переход Неймара

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Французский клуб объявил о подписании 25-летнего Неймара 3 августа. Сумма перехода составила €222 млн, что является самой дорогой трансферной сделкой в истории мирового футбола.

«Я начал планировать подписание Неймара еще три года назад, и нам понадобился год, чтобы обдумать, как начать вести переговоры с “Барселоной”. Две недели назад мы вступили в переговоры с клубом для осуществления перехода», — сообщил Аль-Хелаифи.

Он также рассказал, что переход Неймара стал возможен в результате активного содействия «Барселоны». «Когда руководство Профессиональной футбольной лиги Испании не приняло деньги за выкуп контракта Неймара от его представителей, руководство “Барселоны” связалось со мной и сказало, чтобы решали вопрос перехода вместе. Я хочу поблагодарить руководство, президента, болельщиков и игроков испанского клуба. “Барселона” является одним из лучших клубов мира», — добавил президент ПСЖ.