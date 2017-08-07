Президент ПСЖ сообщил, что три года планировал переход Неймара
ТАСС, 7 августа. Планирование перехода бразильского нападающего Неймара из испанской «Барселоны» во французский «Пари-Сен-Жерман» заняло три года. Об этом сообщил президент ПСЖ Нассер Ганим
Аль-Хелаифи, слова которого приводит портал Goal.com.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Французский клуб объявил о подписании 25-летнего Неймара 3 августа. Сумма перехода составила €222 млн, что является самой дорогой трансферной сделкой в истории мирового футбола.
«Я начал планировать подписание Неймара еще три года назад, и нам понадобился год, чтобы обдумать, как начать вести переговоры с “Барселоной”. Две недели назад мы вступили в переговоры с клубом для осуществления перехода», — сообщил
Он также рассказал, что переход Неймара стал возможен в результате активного содействия «Барселоны». «Когда руководство Профессиональной футбольной лиги Испании не приняло деньги за выкуп контракта Неймара от его представителей, руководство “Барселоны” связалось со мной и сказало, чтобы решали вопрос перехода вместе. Я хочу поблагодарить руководство, президента, болельщиков и игроков испанского клуба. “Барселона” является одним из лучших клубов мира», — добавил президент ПСЖ.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter