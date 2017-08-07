Хорватский защитник отклонил предложение от «Ордабасы»

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За шымкентский клуб, напомним, играют ряд футболистов, известных по выступлениям в РФПЛ — украинец Кирилл Ковальчук, аргентинец Пабло Фонтанелло и серб Александр Симчевич, а тренирует его Алексей Петрушин.

Решение Пульича связано с тем, что для него приоритетным вариантом является российская премьер-лига. Как сообщает Sportbox.ru, к 29-летнему хорвату, в частности, присматривается тульский «Арсенал».

В текущем первенстве ФНЛ защитник провел четыре матча, забив один мяч. «Томь» хотела бы сохранить Пульича, однако при условии, что тот пойдет на понижении условий: его контракт «тяжеловат» для новой клубной ведомости. В ином случае сибиряки готовы рассмотреть варианты продажи легионера.