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7 августа 2017, 9:50 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Хорватский защитник отклонил предложение от «Ордабасы»

Как стало известно «Матч ТВ», хорватский защитник «Томи» Анте Пульич отказался от предложения из Казахстана, где в его услугах был заинтересован «Ордабасы».

Для него приоритетным вариантом является российская <nobr>премьер-лига.</nobr> Увеличить
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За шымкентский клуб, напомним, играют ряд футболистов, известных по выступлениям в РФПЛ — украинец Кирилл Ковальчук, аргентинец Пабло Фонтанелло и серб Александр Симчевич, а тренирует его Алексей Петрушин.

Решение Пульича связано с тем, что для него приоритетным вариантом является российская премьер-лига. Как сообщает Sportbox.ru, к 29-летнему хорвату, в частности, присматривается тульский «Арсенал».

В текущем первенстве ФНЛ защитник провел четыре матча, забив один мяч. «Томь» хотела бы сохранить Пульича, однако при условии, что тот пойдет на понижении условий: его контракт «тяжеловат» для новой клубной ведомости. В ином случае сибиряки готовы рассмотреть варианты продажи легионера.

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