«Пескара» и «Триестина» забили 8 голов на двоих в матче Кубка Италии

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В матче 2-го раунда клуб в дополнительное время одолел «Триестину». Из других результатов примечательны крупные победы «Карпи» над «Ливорно» (4:0) и «Палермо» над «Виртус Франкавиллой» (5:0), а также вылет «Пармы» от «Бари» (1:2).

В третьем раунде в борьбу вступают команды серии A, кроме первой восьмерки.

Кубок Италии

2-й раунд

«Венеция» — «Порденоне» — 1:2 (0:1).

«Новара» — «Пьяченца» — 1:2 (0:1).

«Читтаделла» — «Альбинолеффе» — 2:1 (1:0).

«Пескара» — «Триестина» — 5:3 д.в. (2:2, 1:1, 2:0).

«Карпи» — «Ливорно» — 4:0 (3:0).

«Салернитана» — «Алессандрия» — 2:1 (1:1).

«Виртус Энтелла» — «Кремонезе» — 0:1 (0:1).

«Пиза» — «Фрозиноне» — 0:1 (0:1).

«Авеллино» — «Матера» — 1:0 (1:0).

«Брешиа» — «Падова» — 1:0 (1:0).

«Виченца» — «Фоджа» — 1:3 (0:1).

«Палермо» — «Виртус Франкавилла» — 5:0 (2:0).

«Перуджа» — «Губбио» — 2:1 (0:0).

«Тернана» — «Трапани» — 0:1 (0:0).

«Чезена» — «Самбенедеттезе» — 2:1 (1:0).

«Бари» — «Парма» — 2:1 (1:1).