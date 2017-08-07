«Марсель» разгромил «Дижон» в заключительном матче первого тура Лиги 1
«Марсель» разгромил «Дижон» в матче первого тура французской Лиги 1.
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Встреча проходила в Марселе на стадионе «Велодром» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Все голы были забиты во втором тайме. На 51-й минуте Клинтон Н’Джие открыл счёт, голевую передачу отдал Валер Жермен. Три минуты спустя с передачи Жермена забил Флорьян Товен. На 72-й минуте Клинтон Н’Джие оформил дубль, а результативной передачей отметился Максим Лопес.
Во втором туре Лиги 1 «Марсель» сыграет с «Нантом», а «Дижон» — с «Монако».
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