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7 августа 2017, 0:15 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Марсель» разгромил «Дижон» в заключительном матче первого тура Лиги 1

«Марсель» разгромил «Дижон» в матче первого тура французской Лиги 1.

Марсель разгромил Дижон в матче первого тура французской Лиги 1. Увеличить
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Встреча проходила в Марселе на стадионе «Велодром» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Все голы были забиты во втором тайме. На 51-й минуте Клинтон Н’Джие открыл счёт, голевую передачу отдал Валер Жермен. Три минуты спустя с передачи Жермена забил Флорьян Товен. На 72-й минуте Клинтон Н’Джие оформил дубль, а результативной передачей отметился Максим Лопес.

Во втором туре Лиги 1 «Марсель» сыграет с «Нантом», а «Дижон» — с «Монако».

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