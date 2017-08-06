«Интер» выиграл у «Вильярреала» в товарищеском матче.

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Встреча проходила в Сан-Бенедетто-дель-Тронто (Италия) на стадионе «Ривьера делле Пальме» и завершилась со счётом 3:1 в пользу итальянской команды.

В середине первого тайма Эдер открыл счёт, голевую передачу отдал Антонио Кандрева. На 40-й минуте Роберто Сольдадо провёл ответный мяч. В середине второго тайма Стеван Йоветич забил второй гол в ворота испанского клуба. На 90-й минуте с паса Мауро Икарди отличился Марсело Брозович.