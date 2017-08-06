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6 августа 2017, 23:54 | Футбол: Зарубежный | БЕЛТА

Футболисты «Минска» обыграли БАТЭ в матче чемпионата Беларуси

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Минска» победили борисовский БАТЭ в матче 17-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Перед этим поединком минчане не выигрывали в 6 турах подряд а <span class=error>борисовчане</span> столько же не проигрывали. Матч на минском стадионе Трактор проходил в напряженной борьбе обе команды не использовали много возможностей для взятия ворот. Увеличить
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Перед этим поединком минчане не выигрывали в 6 турах подряд, а борисовчане столько же не проигрывали. Матч на минском стадионе «Трактор» проходил в напряженной борьбе, обе команды не использовали много возможностей для взятия ворот. В итоге успеха добилась команда Георгия Кондратьева — на 71-й минуте Дмитрий Зинович отлично исполнил штрафной удар, принеся своей команде долгожданную викторию — 1:0. Два других сегодняшних матча завершились с одинаковым результатом 1:1 — «Неман» (Гродно) — «Ислочь» (Минский район) и «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Слуцк».

Результаты встреч, состоявшихся 5 августа: «Днепр» (Могилев) — «Витебск» — 1:2, «Городея» — «Славия» (Мозырь) — 0:0, «Динамо» (Брест) — «Крумкачы» (Минск) — 3:0.

В понедельник, 7 августа лидер первенства солигорский «Шахтер» сыграет в гостях у «Гомеля», минское «Динамо» в Новополоцке встретится с «Нафтаном».

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