«Коньяспор» вырвал победу у «Бешикташа» в матче за Суперкубок Турции

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Встреча проходила на стадионе «Водафон Арена» в Стамбуле и завершилась победой «Коньяспора» со счётом 2:1.

«Коньяспор» вышел вперёд в счёте на 33-й минуте, когда отличился Абду Разак Траоре, однако действующие чемпионы страны отыгрались на 77-й минуте после гола Дженка Тосуна. Решающий мяч «Коньяспор» забил уже первой компенсированной минуте с пенальти, который реализовал Нейц Скубич.

«Коньяспор» по итогам прошлого сезона впервые в своей истории выиграл Кубок Турции, а теперь впервые одержал победу ещё и в Суперкубке страны.

Суперкубок Турции

«Бешикташ» — «Коньяспор» — 1:2 (0:1).

Голы: Траоре, 33 (0:1); Тосун, 77 (1:1); Скубич, 90+1 (1:2, с пенальти).