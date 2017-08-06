Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30603493/
6 августа 2017, 23:46 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Коньяспор» вырвал победу у «Бешикташа» в матче за Суперкубок Турции

В матче за Суперкубок Турции «Бешикташ» встречался с «Коньяспором».

В матче за <span class=error>Суперкубок</span> Турции Бешикташ встречался с Коньяспором. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча проходила на стадионе «Водафон Арена» в Стамбуле и завершилась победой «Коньяспора» со счётом 2:1.

«Коньяспор» вышел вперёд в счёте на 33-й минуте, когда отличился Абду Разак Траоре, однако действующие чемпионы страны отыгрались на 77-й минуте после гола Дженка Тосуна. Решающий мяч «Коньяспор» забил уже первой компенсированной минуте с пенальти, который реализовал Нейц Скубич.

«Коньяспор» по итогам прошлого сезона впервые в своей истории выиграл Кубок Турции, а теперь впервые одержал победу ещё и в Суперкубке страны.

Суперкубок Турции

«Бешикташ» — «Коньяспор» — 1:2 (0:1).

Голы: Траоре, 33 (0:1); Тосун, 77 (1:1); Скубич, 90+1 (1:2, с пенальти).

Коньяспор
Новости Матчи Состав Статистика
Бешикташ
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Ленс продолжит карьеру в «Бешикташе»

Новым клубом голландского полузащитника Джеремейн Ленса станет «Бешикташ», который в своём официальном «Твиттере» анонсировал переход 29-летнего голландца, опубликовав его фотографию в клубной футболке.
Еще 7 новостей  Все новости

Яшин, Марадона, Анри и Роналдо. Какими будут новые легенды в FIFA 18

Промес: куда бы Неймар ни пошёл, я пойду за ним

Фанат ЦСКА: просто иду, а журналист мне гадость говорит. Хоп — и кинул руку

Яшин, Марадона, Анри и Роналдо. Какими будут новые легенды в FIFA 18

Промес: куда бы Неймар ни пошёл, я пойду за ним