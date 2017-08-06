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6 августа 2017, 22:13 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Покер Исака помог «Боруссии» (Дортмунд) разгромить «Рот-Вайсс»

В рамках товарищеского матча дортмундская «Боруссия» разгромила «Рот-Вайсс» со счетом 5:2.

В составе победителей покер оформил шведский полузащитник Александер Исак и единожды отличился Ян-Никлас Бесте.

Напомним, вчера, 5 августа дортмундцы на своем поле уступили «Баварии» (2:2, 4:5 — по пенальти) в матче за Суперкубок Германии.

«Рот-Вайсс» (Германия) — «Боруссия» Д (Германия) — 2:5 (2:2)
Голы: Лаубербах, 11. Хут, 39 — Исак, 18, 51, 61, 88. Бесте, 20.

Боруссия Д
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