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6 августа 2017, 21:47 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

СМИ назвали четыре вещи, которые должен знать «Селтик» об «Астане»

Сайт Footballfancast.com опубликовал превью к двухматчевому противостоянию «Астаны» и «Селтика» в отборочном раунде плей-офф Лиги Чемпионов, сообщает Sports.kz.

Сайт Footballfancast.com опубликовал <span class=error>превью</span> к <span class=error>двухматчевому</span> противостоянию <span class=error>Астаны</span> и <span class=error>Селтика</span> в отборочном раунде <nobr>плей-офф</nobr> Лиги Чемпионов сообщает Sports.kz. Увеличить
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Журналист Джон Макгинли выделил четыре главных, на его взгляд, аспекта. Так, одним из положительных моментов для шотландцев он отметил, что у «Астаны» уже нет «талантливого атакующего македонца» Агима Ибраими, который забивал на «Селтик Парк». Также автор обратил внимание на впечатляющую домашнюю беспроигрышную серию казахстанской команды в еврокубках — 14 матчей, и на почти аналогичную ужасную выездную — одна победа в 14 играх. Наконец, главной угрозой в составе «Астаны», по мнению Макгинли, является нападающий Жуниор Кабананга — в этом плане с журналистом солидарны и другие его коллеги-соотечественники, называвшие конголезца главной звездой у соперника.

Первый матч состоится 16 августа в Глазго, ответный — 22 августа в Астане. Букмекерская контора 1XBET предлагает следующие коэффициенты на первую игру: победа «Селтика» — 1.41, ничья — 4.5, победа «Астаны» — 7.4.

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