СМИ назвали четыре вещи, которые должен знать «Селтик» об «Астане»

Журналист Джон Макгинли выделил четыре главных, на его взгляд, аспекта. Так, одним из положительных моментов для шотландцев он отметил, что у «Астаны» уже нет «талантливого атакующего македонца» Агима Ибраими, который забивал на «Селтик Парк». Также автор обратил внимание на впечатляющую домашнюю беспроигрышную серию казахстанской команды в еврокубках — 14 матчей, и на почти аналогичную ужасную выездную — одна победа в 14 играх. Наконец, главной угрозой в составе «Астаны», по мнению Макгинли, является нападающий Жуниор Кабананга — в этом плане с журналистом солидарны и другие его коллеги-соотечественники, называвшие конголезца главной звездой у соперника.



Первый матч состоится 16 августа в Глазго, ответный — 22 августа в Астане. Букмекерская контора 1XBET предлагает следующие коэффициенты на первую игру: победа «Селтика» — 1.41, ничья — 4.5, победа «Астаны» — 7.4.