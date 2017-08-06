«Ницца» объявила о договорённости со Снейдером
«Ницца» достигла договорённости о подписании контракта с полузащитником Уэсли Снейдером, сообщается в «твиттере» французского клуба.
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Голландскому футболисту осталось пройти медицинский осмотр и поставить подпись под соглашением.
Ранее Снейдер расторг контракт с «Галатасараем» по обоюдному согласию сторон. 33-летний футболист выступал за турецкий клуб с января 2013 года. Он дважды выиграл с «Галатасараем» чемпионат Турции и по три раза — Кубок и Суперкубок страны. В минувшем сезоне чемпионата Турции Снейдер забил пять голов в 28 матчах.
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