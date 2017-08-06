«Ницца» объявила о договорённости со Снейдером

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Голландскому футболисту осталось пройти медицинский осмотр и поставить подпись под соглашением.

Ранее Снейдер расторг контракт с «Галатасараем» по обоюдному согласию сторон. 33-летний футболист выступал за турецкий клуб с января 2013 года. Он дважды выиграл с «Галатасараем» чемпионат Турции и по три раза — Кубок и Суперкубок страны. В минувшем сезоне чемпионата Турции Снейдер забил пять голов в 28 матчах.