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6 августа 2017, 21:35 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ницца» объявила о договорённости со Снейдером

«Ницца» достигла договорённости о подписании контракта с полузащитником Уэсли Снейдером, сообщается в «твиттере» французского клуба.

Ницца достигла договорённости о подписании контракта с полузащитником <span class=error>Уэсли</span> <span class=error>Снейдером</span> сообщается в <span class=error>твиттере</span> французского клуба. Увеличить
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Голландскому футболисту осталось пройти медицинский осмотр и поставить подпись под соглашением.

Ранее Снейдер расторг контракт с «Галатасараем» по обоюдному согласию сторон. 33-летний футболист выступал за турецкий клуб с января 2013 года. Он дважды выиграл с «Галатасараем» чемпионат Турции и по три раза — Кубок и Суперкубок страны. В минувшем сезоне чемпионата Турции Снейдер забил пять голов в 28 матчах.

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