«Бордо» сыграл вничью с «Анже» в первом туре чемпионата Франции

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча прошла в Анже на стадионе «Жан-Буин» и завершилась со счётом 2:2.

Уже на 11-й минуте полузащитник Анжело Фюльжини вывел хозяев вперёд, однако в середине первого тайма хавбек Юнусс Санкаре сравнял счёт. В начале второй половины игры форвард Александр Менди забил второй гол «Бордо». За две минуты до конца основного времени встречи «Анже» отыгрался усилиями нападающего Батиста Гийома.

Стоит отметить, что в составе «Бордо» весь матч провёл перешедший из «Зенита» защитник Вукашин Йованович.