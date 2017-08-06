«Бордо» сыграл вничью с «Анже» в первом туре чемпионата Франции
«Бордо» не смог обыграть «Анже» в первом туре чемпионата Франции.
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Встреча прошла в Анже на стадионе «Жан-Буин» и завершилась со счётом 2:2.
Уже на 11-й минуте полузащитник Анжело Фюльжини вывел хозяев вперёд, однако в середине первого тайма хавбек Юнусс Санкаре сравнял счёт. В начале второй половины игры форвард Александр Менди забил второй гол «Бордо». За две минуты до конца основного времени встречи «Анже» отыгрался усилиями нападающего Батиста Гийома.
Стоит отметить, что в составе «Бордо» весь матч провёл перешедший из «Зенита» защитник Вукашин Йованович.
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