Победа, вырванная с кровью. Промахи Куртуа и Мораты принесли Венгеру Суперкубок

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НИ САНЧЕСА, НИ ЕЗИЛА

Это было не самое спокойное лето для «Арсенала». Болельщики, выгонявшие Арсена Венгера весь прошлый сезон, еще не успели смириться, что француз остается. Сам главный тренер, сохранить пост которому очень помог победный финал Кубка Англии против то же «Челси», перестал временно получать на каждой пресс-конференции вопросы о будущем, зато теперь ему приходится в ежедневном режиме рассказывать о судьбе главной звезды Алексиса Санчеса и призывать футболистов (не только чилийца, но и, к примеру, Езила) уважать действующие соглашения в погоне за новыми контрактами.

В итоге ни Санчеса, который из-за участия в Кубке конфедераций и последующей болезни слишком поздно приступил к тренировкам, ни Езила в заявке на матч не оказалось. Но «Челси» тоже столкнулся с потерями: Азар и новичок Бакайоко не восстановились от травм, Матич ушел в «МЮ», Диегу Коста уже давно вне состава и ожидает возвращения в «Атлетико». А Морату сразу бросить в основу Антонио Конте не решился, предпочтя с первых минут в центре нападения Батшуайи.

ТРАВМА МЕРТЕСАКЕРА

Футбол получился не самым содержательным и уступал по качеству, к примеру, майскому сражению этих же соперников. Хватало ошибок — что в обороне, что в атаке, было видно, что «Челси» и «Арсенал» только вкатываются в сезон. Но главное, что присутствовал сумасшедший накал, благодаря которому матч все равно смотрелся.

Сверхнапряжение и обилие стыков привели к четырем желтым карточкам за стартовые 45 минут, а опытный Мертесакер на исходе получаса получил со всего размаху локтем в глаз от Кэйхилла и вынужден был весь в крови покинуть поле. Даже удивительно, что на стык никак не отреагировал арбитр — нарушитель не заработал и предупреждения.

До травмы основного защитника «Арсенал» смотрелся чуть лучше «синих» — больше и интереснее атаковал, чаще входил в штрафную. Очень активен был Ивоби, несколько раз выскакивавший на отличную позицию. Часто получал мяч купленный за 53 миллиона евро Ляказетт, и первый удар француза в Англии — классный, обводящий, без шансов для Куртуа — пришелся в штангу.

НОВЫЙ ФОРМАТ СЕРИИ ПЕНАЛЬТИ

Только забить у команды Венгера все не получалось, а ее оборона из-за потери опытного немца постепенно ослабла и позволила «Челси» один за другим создать несколько неприятных моментов. Сразу после перерыва защитники все-таки допустили результативную ошибку, поспешив выйти из штрафной после углового и прозевав нырнувшего за спину Мозеса.

Но, наверное, было бы несправедливо, если бы «Арсенал» ушел с поля без гола в игровое время, поскольку в атакующей зрелищности чемпионам Англии он не уступил. Невольно помог сравнять счет «канонирам» Педро, заработавший прямую красную карточку за грубый подкат против Эль-Ненни. И тут же, после подачи с этого же штрафного, Колашинац (который и вышел вместо Мертесакера) головой переправил мяч в сетку.

Обладатель Суперкубка Англии, как и накануне в Германии, определялся в серии пенальти, причем здесь был опробован новый формат 11-метровых — команды их исполняли не по очереди (AB-AB-AB-AB), а по принципу, используемому в теннисных тай-брейках (AB-BA-AB-BA).

«Арсенал» оказался удачливее. При счете 1:2 сначала промахнулся Куртуа, взявший на себя смелость исполнить удар и запустивший мяч выше ворот, а затем и Мората не смог переиграть Чеха. Так Венгер завоевал еще один трофей.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">I can confirm Thibaut Courtois' penalty miss is better with Titanic music. <a href="https://t.co/WwsNMQAiU3">pic.twitter.com/WwsNMQAiU3</a></p>— - (@WengerTactic) <a href="https://twitter.com/WengerTactic/status/894218226141470727">6 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>