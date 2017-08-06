Победа, вырванная с кровью. Промахи Куртуа и Мораты принесли Венгеру Суперкубок
«Арсенал» завоевал первый трофей английского сезона.
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НИ САНЧЕСА, НИ ЕЗИЛА
Это было не самое спокойное лето для «Арсенала». Болельщики, выгонявшие Арсена Венгера весь прошлый сезон, еще не успели смириться, что француз остается. Сам главный тренер, сохранить пост которому очень помог победный финал Кубка Англии против то же «Челси», перестал временно получать на каждой
В итоге ни Санчеса, который
ТРАВМА МЕРТЕСАКЕРА
Футбол получился не самым содержательным и уступал по качеству, к примеру, майскому сражению этих же соперников. Хватало ошибок — что в обороне, что в атаке, было видно, что «Челси» и «Арсенал» только вкатываются в сезон. Но главное, что присутствовал сумасшедший накал, благодаря которому матч все равно смотрелся.
Сверхнапряжение и обилие стыков привели к четырем желтым карточкам за стартовые 45 минут, а опытный Мертесакер на исходе получаса получил со всего размаху локтем в глаз от Кэйхилла и вынужден был весь в крови покинуть поле. Даже удивительно, что на стык никак не отреагировал арбитр — нарушитель не заработал и предупреждения.
До травмы основного защитника «Арсенал» смотрелся чуть лучше «синих» — больше и интереснее атаковал, чаще входил в штрафную. Очень активен был Ивоби, несколько раз выскакивавший на отличную позицию. Часто получал мяч купленный за 53 миллиона евро Ляказетт, и первый удар француза в Англии — классный, обводящий, без шансов для Куртуа — пришелся в штангу.
НОВЫЙ ФОРМАТ СЕРИИ ПЕНАЛЬТИ
Только забить у команды Венгера все не получалось, а ее оборона
Но, наверное, было бы несправедливо, если бы «Арсенал» ушел с поля без гола в игровое время, поскольку в атакующей зрелищности чемпионам Англии он не уступил. Невольно помог сравнять счет «канонирам» Педро, заработавший прямую красную карточку за грубый подкат против
Обладатель Суперкубка Англии, как и накануне в Германии, определялся в серии пенальти, причем здесь был опробован новый формат 11-метровых — команды их исполняли не по очереди (AB-AB-AB-AB), а по принципу, используемому в теннисных
«Арсенал» оказался удачливее. При счете 1:2 сначала промахнулся Куртуа, взявший на себя смелость исполнить удар и запустивший мяч выше ворот, а затем и Мората не смог переиграть Чеха. Так Венгер завоевал еще один трофей.
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