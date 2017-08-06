«Янг Бойз» разгромил «Лозанну», «Сьон» Митрюшкина проиграл «Санкт-Галлену»

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Дубль оформил Леонардо Бертоне, еще один мяч с пенальти забил Гийом Оаро. Для их команды победа стала третьей кряду, что позволило ей выйти в лидеры таблицы. Напомним, что «Янг Бойз» является соперником ЦСКА по 4-му отборочному раунду Лиги чемпионов.

В другом поединке «Сьон» на выезде уступил «Санкт-Галлену» (0:2). Оба мяча пропустил экс-вратарь «Спартака» Антон Митрюшкин. Для его команды поражение стало первым в сезоне. «Сьон» идет на четвертом месте, «Санкт-Галлен» — пятый.

Чемпионат Швейцарии

3-й тур

«Янг Бойз» — «Лозанна» — 3:0 (2:0).

Голы: Бертоне, 16 (1:0). Бертоне, 22 (2:0). Оаро — с пенальти, 67 (3:0).

«Санкт-Галлен» — «Сьон» — 2:0 (0:0).

Голы: Араторе, 76 (1:0). Аэти, 86 (2:0).