Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30602372/
6 августа 2017, 19:12 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Янг Бойз» разгромил «Лозанну», «Сьон» Митрюшкина проиграл «Санкт-Галлену»

В матче 3-го тура чемпионата Швейцарии «Янг Бойз» на своем поле обыграл «Лозанну» — 3:0.

В матче 3-го тура чемпионата Швейцарии <span class=error>Янг</span> <span class=error>Бойз</span> на своем поле обыграл Лозанну — 3:0. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Дубль оформил Леонардо Бертоне, еще один мяч с пенальти забил Гийом Оаро. Для их команды победа стала третьей кряду, что позволило ей выйти в лидеры таблицы. Напомним, что «Янг Бойз» является соперником ЦСКА по 4-му отборочному раунду Лиги чемпионов.

В другом поединке «Сьон» на выезде уступил «Санкт-Галлену» (0:2). Оба мяча пропустил экс-вратарь «Спартака» Антон Митрюшкин. Для его команды поражение стало первым в сезоне. «Сьон» идет на четвертом месте, «Санкт-Галлен» — пятый.

Чемпионат Швейцарии

3-й тур

«Янг Бойз» — «Лозанна» — 3:0 (2:0).

Голы: Бертоне, 16 (1:0). Бертоне, 22 (2:0). Оаро — с пенальти, 67 (3:0).

«Санкт-Галлен» — «Сьон» — 2:0 (0:0).

Голы: Араторе, 76 (1:0). Аэти, 86 (2:0).

Янг Бойз
Новости Матчи Состав Статистика
Лозанна
Новости Матчи Состав
Санкт-Галлен
Новости Матчи Состав
Сьон
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
04 августа

Луиз Адриану и Промес бросили вызов Дзюбе и Кокорину

"Зенит" покупает еще одного игрока перед матчем со "Спартаком"

Очень плохие новости для нашей легкой атлетики