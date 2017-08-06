«Янг Бойз» разгромил «Лозанну», «Сьон» Митрюшкина проиграл «Санкт-Галлену»
В матче 3-го тура чемпионата Швейцарии «Янг Бойз» на своем поле обыграл «Лозанну» — 3:0.
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Дубль оформил Леонардо Бертоне, еще один мяч с пенальти забил Гийом Оаро. Для их команды победа стала третьей кряду, что позволило ей выйти в лидеры таблицы. Напомним, что «Янг Бойз» является соперником ЦСКА по 4-му отборочному раунду Лиги чемпионов.
В другом поединке «Сьон» на выезде уступил «Санкт-Галлену» (0:2). Оба мяча пропустил
Чемпионат Швейцарии
3-й тур
«Янг Бойз» — «Лозанна» — 3:0 (2:0).
Голы: Бертоне, 16 (1:0). Бертоне, 22 (2:0). Оаро — с пенальти, 67 (3:0).
«Санкт-Галлен» — «Сьон» — 2:0 (0:0).
Голы: Араторе, 76 (1:0). Аэти, 86 (2:0).