«Барселона» не хочет платить «Сантосу» процент от продажи Неймара
Руководство «Сантоса» потребовало у коллег из «Барселоны» 8,9 миллиона евро за продажу нападающего Неймара в «ПСЖ».
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Согласно Marca, бразильцы должны получить пять процентов от сделки по своему воспитаннику, что было прописано в контракте сторон.
Кроме того, «Сантос» хочет получить дополнительно 4,5 миллиона за то, что два товарищеских матча против
В «Барселоне» настаивают, что Неймар перешел в «ПСЖ» в качестве свободного агента, и деньги за уход футболиста из клуба были выплачены третьей стороной. По этой причине каталонцы не торопятся выплачивать компенсацию «Сантосу».
Ранее сообщалось, что Неймар сам выкупил свой контракт у «Барселоны» за 222 миллиона евро, после чего подписал контракт с «ПСЖ».
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