«Арсенал» по пенальти обыграл «Челси» в матче за Суперкубок Англии
«Арсенал» обыграл «Челси» в матче за Суперкубок Англии.
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Основное время встречи на стадионе «Уэмбли» в Лондоне завершилось вничью — 1:1, а в серии пенальти точнее оказались «канониры» — 4:1.
На 46-й минуте Виктор Мозес вывел «Челси» вперёд, воспользовавшись передачей головой от Гари Кэхилла. На 80-й минуте Педро Родригес пошёл в подкат сзади против Мохамеда
В серии пенальти, которая проводилась по новой системе под названием ABBA, ключевыми оказались промахи Тибо Куртуа и Альваро Мораты. «Канониры» переиграли синих со счётом 4:1.
«Арсенал» в 15-й раз в истории выиграл Суперкубок Англии. На счету «Челси» 4 победы в этом
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