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6 августа 2017, 18:03 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Фанаты ПСЖ потроллили Жерара Пике после перехода Неймара

Фанаты ПСЖ потроллили защитника «Барселоны» Жерара Пике за его фразу о бывшем одноклубнике Неймаре, сообщает Eurosport.

Фанаты <span class=error>ПСЖ</span> <span class=error>потроллили</span> защитника Барселоны <span class=error>Жерара</span> Пике за его фразу о бывшем одноклубнике <span class=error>Неймаре</span> сообщает Eurosport. Увеличить
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© РИА "Новости"

В разгар переговоров Неймара с ПСЖ Пике опубликовал на странице в Instagram фото с бразильцем и добавил к ней подпись «Он остается!».

На матч первого тура Лиги 1 против «Амьена» (2:0) многие болельщики ПСЖ пришли в майках, где вместо фамилий на спинах значилась та самая надпись Se Queda («Остается»).

Ранее Неймар заявил, что не просил Пике публиковать фразу «Остается», так как на тот момент еще не принял решения.

В ПСЖ Неймар перешел за 222 миллиона евро, став самым дорогим игроком в истории футбола. Его контракт с парижанами рассчитан на пять лет.

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