«Лилль» разгромил «Нант» в первом туре чемпионата Франции
«Лилль» в матче первого тура нового сезона чемпионата Франции одержал победу над «Нантом».
Встреча прошла в Вильнёв-д’Аске на стадионе «Пьер-Моруа» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Голами в составе «Лилля» отметились Хуниор Алонсо, Анвар
В матче второго тура Лиги 1 «Лилль» сыграет с вернувшимся в высший дивизион «Страсбургом». Эта игра пройдёт 13 августа. «Нанту» в следующем туре предстоит провести домашнюю игру с «Марселем» (12 августа).
|6.08.2017 16:00
|основной раунд: 1-й тур
|Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole)
Главные тренеры
|Марсело Бьельса
|Клаудио Раньери
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|4
|15
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Бенуа Мийо (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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