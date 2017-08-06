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6 августа 2017, 17:52 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Лилль» разгромил «Нант» в первом туре чемпионата Франции

«Лилль» в матче первого тура нового сезона чемпионата Франции одержал победу над «Нантом».

Встреча прошла в Вильнёв-д’Аске на стадионе «Пьер-Моруа» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Голами в составе «Лилля» отметились Хуниор Алонсо, Анвар Эль-Гази и Николя де Превиль, реализовавший пенальти.

В матче второго тура Лиги 1 «Лилль» сыграет с вернувшимся в высший дивизион «Страсбургом». Эта игра пройдёт 13 августа. «Нанту» в следующем туре предстоит провести домашнюю игру с «Марселем» (12 августа).

6.08.2017 16:00 основной раунд: 1-й тур Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole)
Лилль 3:0 Нант
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Марсело Бьельса Клаудио Раньери
Голы
48′ Хуниор Алонсо  
67′ Николя Де Превиль  
70′ Анвар Эль-Гази  
Составы
Майк Меньян 16
Кевин Малькюи 2
Хуниор Алонсо 3
Эдгар Ие 15
Ибраим Амаду 6
71′ Анвар Эль-Гази 7
61′ Ясин Бензиа 10
Луиз Араужу 11
46′ Фоде Балло-Туре 25
Роминиг Куаме 29
85′ Тиагу Мендес 23
Тиагу Майа 20
76′ Николя Де Превиль 12
Эсекиэль Понсе 9
1 Максим Дюпе
3 Диегу Карлос
4 Николя Паллуа 40′
15 Лео Дюбуа
11 Александр Качаниклич
28 Валентен Ронжье
9 Эмилиано Сала
22 Прежюс Накульма 58′
5 Коффи Джиджи 75′
12 Чидози Авазьем
7 Жюль Илоки 63′
8 Адриен Томассон
19 Абдулай Туре 75′
27 Гийом Жилле 75′
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 4
15 Угловые 3
11 Фолы 17
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Бенуа Мийо (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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