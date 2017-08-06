«Гремио» начал искать замену Луану, который может перебраться в РФПЛ

По информации издания, бразильский клуб обратил внимание на трёх футболистов из своей молодёжной команды, некоторые из которых могут появиться на поле уже в ближайших матчах. Отмечается, что это происходит на фоне уже почти свершившегося ухода из команды Луана. Московский «Спартак» проявил интерес к 24-летнему игроку и ведёт переговоры с «Гремио» о его переходе.

Луан в нынешнем сезоне чемпионата Бразилии принял участие в 14 матчах, забил 5 голов и сделал 6 голевых передач.