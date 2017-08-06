«Гремио» начал искать замену Луану, который может перебраться в РФПЛ
«Гремио» в связи с возможным уходом нападающего Луана начал рассматривать варианты по замене игрока, сообщает GloboEsporte.
По информации издания, бразильский клуб обратил внимание на трёх футболистов из своей молодёжной команды, некоторые из которых могут появиться на поле уже в ближайших матчах. Отмечается, что это происходит на фоне уже почти свершившегося ухода из команды Луана. Московский «Спартак» проявил интерес к 24-летнему игроку и ведёт переговоры с «Гремио» о его переходе.
Луан в нынешнем сезоне чемпионата Бразилии принял участие в 14 матчах, забил 5 голов и сделал 6 голевых передач.
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