Мертесакер досрочно покинул матч с «Челси» после столкновения с Кэйхиллом
Защитник «Арсенала» Пер Мертесакер не смог доиграть первый тайм матча за Суперкубок Англии против «Челси»
из-за травмы.
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Видимо, что-то случилось...
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Немецкий футболист в чужой штрафной получил удар локтем от Гэри Кэйхилл.
Капитан «Челси» попал сопернику в область глаза и носа, нанес рассечение игроку. Врачи несколько минут оказывали помощь Мертесакеру, у которого началось кровотечение. Его замену Сеад Колашинац.
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