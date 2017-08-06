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6 августа 2017, 17:29 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Мертесакер досрочно покинул матч с «Челси» после столкновения с Кэйхиллом

Защитник «Арсенала» Пер Мертесакер не смог доиграть первый тайм матча за Суперкубок Англии против «Челси» из-за травмы.

Защитник Арсенала Пер Мертесакер не смог доиграть первый тайм матча за <span class=error>Суперкубок</span> Англии против <span class=error>Челси</span> <nobr>из-за </nobr>травмы. Увеличить
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Немецкий футболист в чужой штрафной получил удар локтем от Гэри Кэйхилл.

Капитан «Челси» попал сопернику в область глаза и носа, нанес рассечение игроку. Врачи несколько минут оказывали помощь Мертесакеру, у которого началось кровотечение. Его замену Сеад Колашинац.

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