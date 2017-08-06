Топ-5 дорогих футболистов по сумме всех трансферов
Неймар после выкупа ПСЖ его контракта стал самым дорогим футболистом в истории по сумме всех трансферных затрат.
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1. Неймар (3 клуба) — 300 млн.евро;.
2. Анхель Ди Мария (5 клубов) — 179 млн.евро;.
3. Златан Ибрагимович (8 клубов) — 169,1 млн.евро;.
4. Гонсало Игуаин (4 клуба) — 141 млн.евро;.
5. Ромелу Лукаку (5 клубов) — 138,5 млн.евро.
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