«Наполи» сделал предложение «Манчестер Сити» по трансферу украинца Зинченко

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Неаполитанский клуб хочет арендовать хавбека с последующим правом выкупа. Переговоры продолжаются уже несколько дней и находятся на финальной стадии, однако «Наполи» только сегодня сделал официальное предложение по трансферу.

В прошлом сезоне Александр Зинченко, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», играл на правах аренды за голландский ПСВ.