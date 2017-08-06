«Наполи» сделал предложение «Манчестер Сити» по трансферу украинца Зинченко
Итальянский «Наполи» сделал официальное предложение «Манчестер Сити» относительно перехода украинского полузащитника Александра Зинченко, сообщает Corriere Dello Sport.
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Неаполитанский клуб хочет арендовать хавбека с последующим правом выкупа. Переговоры продолжаются уже несколько дней и находятся на финальной стадии, однако «Наполи» только сегодня сделал официальное предложение по трансферу.
В прошлом сезоне Александр Зинченко, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», играл на правах аренды за голландский ПСВ.
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