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6 августа 2017, 14:44 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

«Наполи» сделал предложение «Манчестер Сити» по трансферу украинца Зинченко

Итальянский «Наполи» сделал официальное предложение «Манчестер Сити» относительно перехода украинского полузащитника Александра Зинченко, сообщает Corriere Dello Sport.

Итальянский клуб хочет арендовать игрока сборной Украины с последующим правом выкупа. Увеличить
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Неаполитанский клуб хочет арендовать хавбека с последующим правом выкупа. Переговоры продолжаются уже несколько дней и находятся на финальной стадии, однако «Наполи» только сегодня сделал официальное предложение по трансферу.

В прошлом сезоне Александр Зинченко, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», играл на правах аренды за голландский ПСВ.

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«Барселона» увеличила предложение по трансферу футболиста «Ливерпуля» Коутиньо до €100 млн

«Барселона» увеличила предложение по трансферу футболиста «Ливерпуля» Коутиньо до €100 млн

ТАСС, 6 августа. Испанский футбольный клуб «Барселона» предложил английскому «Ливерпулю» за бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо €100 млн. Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.
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