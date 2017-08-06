«Барселона» увеличила предложение по трансферу футболиста «Ливерпуля» Коутиньо до €100 млн
ТАСС, 6 августа. Испанский футбольный клуб «Барселона» предложил английскому «Ливерпулю» за бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо €100 млн. Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.
После отказа «Ливерпуля» продать 25-летнего бразильца за €70 млн каталонцы не сдались и увеличили на €30 млн евро сумму трансфера.
По данным издания, переговоры находятся в решающей стадии и в «Барселоне» уверены, что сделка будет завершена во вторник, 8 августа. После этого Коутиньо приедет в Барселону для прохождения медосмотра и подпишет контракт сроком до 2022 года.
Коутиньо выступает за «Ливерпуль» с 2013 года. За это время он провел 138 матчей во всех турнирах и забил 34 мяча. В составе сборной Бразилии полузащитник сыграл в 27 играх и отметился семью голами.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter