Обамеянг заявил, что отклонил предложение из Китая и остается в «Боруссии» (Дортмунд)

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Габонский футболист выступает за «Боруссию» с 2013 года. С тех пор 28-летний нападающий провел за дортмундскую команду 190 игр, в которых забил 121 гол. Действующий контракт игрока рассчитан до 30 июня 2020 года.

Ранее в СМИ появлялась информация, что итальянский «Милан» готов предложить «Боруссии» 60 миллионов евро за трансфер Обамеянга. В мае France Football сообщал, что китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» готов заплатить 80 млн евро, а самому игроку предложить зарплату в 50 млн евро в год. Позже французские СМИ сообщили, что «Пари Сен-Жермен» договорился с «Боруссией» о трансфере габонца.

«Никто не может сказать, что нас ждет в будущем. Это правда, что я говорил с руководством “Боруссии” перед тем, как отправился в отпуск. Я сообщил, что, возможно, готов попробовать что-то другое. Это было честно и справедливо по отношению к ним. Но ни один из клубов не смог договориться “Боруссией”, поэтому я остаюсь в Дортмунде», — цитирует Обамеянга Football Italia.

«Конечно, у меня было предложение из Китая, но близкие люди сказали мне, что это будет шаг назад в плане карьеры игрока. Поэтому туда я не поехал. Клубы там не так профессиональны, как в Европе, поэтому я отклонил это предложение», — добавил габонский форвард.