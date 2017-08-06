Несколько клубов АПЛ заинтересованы в переходе экс-игрока «Динамо» Ванкёра

Сразу несколько клубов АПЛ сделали римлянам предложения по переходу 28-летнего футболиста, утверждает Corriere dello Sport.

Ванкёр перешёл из «Динамо» в «Рому» в 2015 году, минувший сезон он провёл в «Марселе» на правах аренды. На счету полузащитника 29 матчей во французской Лиге 1 и одна голевая передача.

Ванкёр не входит в планы нового тренера «Ромы» Эусебио Ди Франческо. Контракт полузащитника с римлянами рассчитан до 2018 года.