Несколько клубов АПЛ заинтересованы в переходе экс-игрока «Динамо» Ванкёра
Бывший полузащитник «Динамо» Вильям Ванкёр, ныне являющийся игроком «Ромы», может продолжить карьеру в Англии.
Сразу несколько клубов АПЛ сделали римлянам предложения по переходу 28-летнего футболиста, утверждает Corriere dello Sport.
Ванкёр перешёл из «Динамо» в «Рому» в 2015 году, минувший сезон он провёл в «Марселе» на правах аренды. На счету полузащитника 29 матчей во французской Лиге 1 и одна голевая передача.
Ванкёр не входит в планы нового тренера «Ромы» Эусебио Ди Франческо. Контракт полузащитника с римлянами рассчитан до 2018 года.
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