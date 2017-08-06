Арбитр после видеоповтора отменил гол и назначил пенальти в другие ворота

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«Фейеноорд» открыл счет в матче против «Витесса» уже на седьмой минуте. Тонни Триндаде де Вилена из центра поля сделал передачу на левый фланг на Жана-Поля Боэтьюса, тот обыграл защитника и отдал мяч Йенсу Торнстре, который забил ударом в касание.

«Витесс» отыгрался на 56-й минуте, но голу предшествовала спорная ситуация. Защитник «Фейеноорда» Карим Эль-Ахмади сбил в своей штрафной Тима Матавжа, однако арбитр матча Данни Маккели не стал назначать пенальти. «Фейеноорд» организовал контратаку, которую голом завершил Николай Йоргенсен, однако судья не засчитал взятие ворот. Маккели показал, что примет решение после просмотра видеоповтора. Посмотрев запись, арбитр отменил гол «Фейеноорда» и назначил пенальти в ворота роттердамского клуба, а также показал Эль-Ахмади желтую карточку. Пенальти реализовал Александр Бюттнер.

Основное время матча завершилась вничью, а по регламенту, в Суперкубке Голландии дополнительное время не предусмотрено, поэтому команды сразу перешли к серии пенальти. Эту серию выиграл «Фейеноорд», который завоевал Суперкубок Голландии в третий раз.

Накануне также состоялся розыгрыш Суперкубка Германии, в котором встретились «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Основное время матча закончилось со счетом 2:2, причем каждый раз, когда гол забивала «Бавария», арбитр просматривал повтор. Сначала судья определял, был ли офсайд у Йосуа Киммиха, который делал голевую передачу на Роберта Левандовски, а затем возникли сомнения, не было ли игры рукой у игроков «Баварии» в эпизоде на 90-й минуте, когда в свои ворота забил гол Лукаш Пищек.

В серии пенальти верх взяла «Бавария», которая завоевала Суперкубок в рекордный, седьмой раз.