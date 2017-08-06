Арбитр после видеоповтора отменил гол и назначил пенальти в другие ворота
«Фейеноорд» стал обладателем Суперкубка Голландии. Во время матча судье Данни Маккели дважды пришлось прибегнуть к видеоповтору.
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«Фейеноорд» открыл счет в матче против «Витесса» уже на седьмой минуте. Тонни Триндаде де Вилена из центра поля сделал передачу на левый фланг на
«Витесс» отыгрался на 56-й минуте, но голу предшествовала спорная ситуация. Защитник «Фейеноорда» Карим
Основное время матча завершилась вничью, а по регламенту, в Суперкубке Голландии дополнительное время не предусмотрено, поэтому команды сразу перешли к серии пенальти. Эту серию выиграл «Фейеноорд», который завоевал Суперкубок Голландии в третий раз.
Накануне также состоялся розыгрыш Суперкубка Германии, в котором встретились «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Основное время матча закончилось со счетом 2:2, причем каждый раз, когда гол забивала «Бавария», арбитр просматривал повтор. Сначала судья определял, был ли офсайд у Йосуа Киммиха, который делал голевую передачу на Роберта Левандовски, а затем возникли сомнения, не было ли игры рукой у игроков «Баварии» в эпизоде на 90-й минуте, когда в свои ворота забил гол Лукаш Пищек.
В серии пенальти верх взяла «Бавария», которая завоевала Суперкубок в рекордный, седьмой раз.
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