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6 августа 2017, 13:32 | Футбол: Зарубежный | Вести.Ru

Юлиан Дракслер может сменить Париж на Барселону

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Германии Юлиан Дракслер может продолжить карьеру в «Барселоне». Агенты немецкого футболиста уже ведут переговоры с каталонским клубом.

Полузащитник Пари <span class=error>Сен</span>-<span class=error>Жермен</span> и сборной Германии Юлиан Дракслер может продолжить карьеру в Барселоне. Агенты немецкого футболиста уже ведут переговоры с каталонским клубом. Увеличить
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После прихода в «ПСЖ» бывшего нападающего «Барселоны» Неймара, Юлиан Дракслер решил покинуть ряды вице-чемпионов Франции. Юлиан видит в Немйаре конкурента и считает, что может потерять игровую практику. Футболист решил покинуть «ПСЖ» до закрытия летнего трансферного окна.

В качестве одного из вариантов продолжения карьеры является бывший клуб Неймара — «Барселона». Агенты капитана сборной Германии на Кубке конфедераций уже прибыли в Барселону для проведения переговоров. «Барса» же видит в приглашении Дракслера страховочный вариант на случай срыва сделки по форварду «Боруссии» Усману Дембеле.

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