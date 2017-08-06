Юлиан Дракслер может сменить Париж на Барселону

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

После прихода в «ПСЖ» бывшего нападающего «Барселоны» Неймара, Юлиан Дракслер решил покинуть ряды вице-чемпионов Франции. Юлиан видит в Немйаре конкурента и считает, что может потерять игровую практику. Футболист решил покинуть «ПСЖ» до закрытия летнего трансферного окна.

В качестве одного из вариантов продолжения карьеры является бывший клуб Неймара — «Барселона». Агенты капитана сборной Германии на Кубке конфедераций уже прибыли в Барселону для проведения переговоров. «Барса» же видит в приглашении Дракслера страховочный вариант на случай срыва сделки по форварду «Боруссии» Усману Дембеле.