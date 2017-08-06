Юлиан Дракслер может сменить Париж на Барселону
Полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Германии Юлиан Дракслер может продолжить карьеру в «Барселоне». Агенты немецкого футболиста уже ведут переговоры с каталонским клубом.
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После прихода в «ПСЖ» бывшего нападающего «Барселоны» Неймара, Юлиан Дракслер решил покинуть ряды
В качестве одного из вариантов продолжения карьеры является бывший клуб Неймара — «Барселона». Агенты капитана сборной Германии на Кубке конфедераций уже прибыли в Барселону для проведения переговоров. «Барса» же видит в приглашении Дракслера страховочный вариант на случай срыва сделки по форварду «Боруссии» Усману Дембеле.
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