Слуцкий рассказал о своем первом матче в чемпионате Англии

В послематчевом интервью Слуцкий рассказал, что его команде очень трудно дались первые 15 минут матча. «Мы плохо играли в первые 15 минут, и в этот момент множество пессимистичных мыслей пронеслись в моей голове.

Нам было трудно, потому что у нас много новых игроков, среди них есть и молодые, а мы играли против очень хорошей и высококлассной команды. «Вилла Парк» — знаменитый стадион, и в том числе и поэтому матч начался для нас непросто, но потом мы пришли в себя и начали лучше контролировать мяч. Во втором тайме мы уже заиграли хорошо и заслужили эту ничью. Я очень горжусь своей командой сегодня. После проваленных первых 15 минут мы смогли переломить игру и это был хороший матч", — сказал Слуцкий.

По словам Слуцкого, то, что счет в этой встрече сравнял именно Джаррод Боуэн, было вполне закономерно. «Он был нашим лучшим атакующим игроком в предсезонке, так что неудивительно, что он забил и сегодня. Да, это был его первый гол в официально матче за “Халл”, но он забил два отличных гола перед стартом сезона и действительно заслужил и место в основе, и сегодняшний гол», — добавил тренер.

Матч «Астон Вилла» — «Халл» завершился со счетом 1:1. В первом тайме счет открыл полузащитник бирмингемцев Габриэль Агбонлахор, но во втором тайме «Халл» сумел отыграться. На 62-й минуте после перевода с правого фланга Боуэн пробил в касание и попал в угол.

«Это был мой первый официальный матч на посту тренера “Халла”, мой первый матч как тренера в английском чемпионате, и, конечно, мне хотелось победить. Но по тому, как складывался сегодняшний матч, я могу сказать, что ничья была хорошим результатом. Последние пять недель были для меня как сказка, и сегодня эта сказка продолжилась. После 75 минут я чувствовал себя очень уставшим. Может, я слишком толстый и не в лучшей физической форме… Как бы там ни было, я очень доволен и с оптимизмом смотрю в будущее. В моей жизни наступило волнующее время», — заключил Слуцкий.