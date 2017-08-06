Ленс продолжит карьеру в «Бешикташе»

В прошлом сезоне Ленс на правах аренды выступал за другой турецкий клуб — «Фенербахче». В «Бешикташ» экс-игрок киевского «Динамо» переходит из английского «Сандерленда».

В прошлом сезоне Ленс сыграл за «Фенербахче» в 26 матчах турецкого чемпионата, забил четыре мяча и сделал 12 голевых передач.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/ComeToBe%C5%9Fikta%C5%9F?src=hash">#ComeToBeşiktaş</a> ⚡️ <a href="https://t.co/CljSOLp3kv">pic.twitter.com/CljSOLp3kv</a></p>— Beşiktaş JK (@Besiktas) <a href="https://twitter.com/Besiktas/status/893976607261642752">5 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>