Ленс продолжит карьеру в «Бешикташе»
Новым клубом голландского полузащитника Джеремейн Ленса станет «Бешикташ», который в своём официальном «Твиттере» анонсировал переход 29-летнего голландца, опубликовав его фотографию в клубной футболке.
В прошлом сезоне Ленс на правах аренды выступал за другой турецкий клуб — «Фенербахче». В «Бешикташ»
В прошлом сезоне Ленс сыграл за «Фенербахче» в 26 матчах турецкого чемпионата, забил четыре мяча и сделал 12 голевых передач.
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