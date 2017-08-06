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6 августа 2017, 12:40 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Ленс продолжит карьеру в «Бешикташе»

Новым клубом голландского полузащитника Джеремейн Ленса станет «Бешикташ», который в своём официальном «Твиттере» анонсировал переход 29-летнего голландца, опубликовав его фотографию в клубной футболке.

В прошлом сезоне Ленс на правах аренды выступал за другой турецкий клуб — «Фенербахче». В «Бешикташ» экс-игрок киевского «Динамо» переходит из английского «Сандерленда».

В прошлом сезоне Ленс сыграл за «Фенербахче» в 26 матчах турецкого чемпионата, забил четыре мяча и сделал 12 голевых передач.

Бешикташ
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