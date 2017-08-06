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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30600298/
6 августа 2017, 12:25 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Твумаси признался, что хочет перейти в «Бурсаспор»

Представители нападающего «Астаны» Патрика Твумаси встретились с руководством турецкого «Бурсаспора», чтобы обсудить условия трансфера, сообщает Sports.kz.

Представители нападающего <span class=error>Астаны</span> <span class=error>Патрика</span> <span class=error>Твумаси</span> встретились с руководством турецкого <span class=error>Бурсаспора</span> чтобы обсудить условия трансфера сообщает Sports.kz. Увеличить
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По информации Bursaspor Luyuz, сделка перешла в финальную стадию и близка к завершению.

— Я хочу носить футболку «Бурсаспора», но сначала нужно, чтобы «Астана» дала согласие на мой переход, — приводит издание слова Твумаси.

Ранее президент «Бурсаспора» Али Ай отметил, что приложит максимум усилий, чтобы осуществить этот трансфер.

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