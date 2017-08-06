Твумаси признался, что хочет перейти в «Бурсаспор»

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По информации Bursaspor Luyuz, сделка перешла в финальную стадию и близка к завершению.



— Я хочу носить футболку «Бурсаспора», но сначала нужно, чтобы «Астана» дала согласие на мой переход, — приводит издание слова Твумаси.



Ранее президент «Бурсаспора» Али Ай отметил, что приложит максимум усилий, чтобы осуществить этот трансфер.