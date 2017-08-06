СМИ: Китайский инвестор намерен приобрести пакет акций «Манчестер Юнайтед»
ТАСС, 6 августа. Китайский миллиардер, имя которого не раскрывается, планирует приобрести пакет акций английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает британская газета The Sunday Times.
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По информации издания, китайский инвестор уже разговаривал с некоторыми акционерами английского клуба на тему приобретения доли в «Манчестер Юнайтед». Один из американских брокеров уже согласился продать 8% акций команды.
Сейчас контрольный пакет акций клуба (80%) принадлежат семье американцев Глейзеров, остальные — инвестиционным фондам в
«Манчестер Юнайтед» стал самым успешным футбольным клубом мира сезона-2015/16 (финансовые итоги за сезон-2016/17 еще не обнародованы) по доходам, обойдя неизменного лидера на протяжении 11 сезонов испанский «Реал». По данным международной аудиторской компании Deloitte, английский клуб заработал €689 млн (515,3 млн фунтов), что почти на €170 млн больше по сравнению с предыдущим.
Также МЮ стал первым футбольным клубом из Великобритании, чья годовая выручка превысила сумму в ?500 млн.
«Манчестер Юнайтед» является самым титулованным клубом Англии, в активе команды 44 трофея. Клуб является 20-кратным чемпионом страны, 12-кратным обладателем Кубка Англии, пятикратным обладателем Кубка лиги, трехкратным победителем Лиги чемпионов.
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