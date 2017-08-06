«Барселона» в ближайшее время оформит переход Дембеле из «Боруссии» за €100 млн
МОСКВА, 6 авг —
Р-Спорт. Футболист дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле в ближайшее время станет игроком испанской «Барселоны», сообщает L’Equipe.
По информации издания, переговоры о переходе 20-летнего французского полузащитника, который способен также играть на позиции нападающего, практически завершены, в ближайшее время о сделке будет объявлено официально, а сумма трансфера должна составить 100 миллионов евро.
Дембеле перешел в «Боруссию» из французского «Ренна» летом 2016 года и в минувшем сезоне провел 49 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 21 голевую передачу.
Ранее «Барселона» лишилась бразильского нападающего Неймара, который перешел в «Пари Сен-Жермен» за рекордную в истории футбола сумму трансфера — 222 миллиона евро.
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