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6 августа 2017, 11:54 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Барселона» в ближайшее время оформит переход Дембеле из «Боруссии» за €100 млн

МОСКВА, 6 авг — Р-Спорт. Футболист дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле в ближайшее время станет игроком испанской «Барселоны», сообщает L’Equipe.

По информации издания, переговоры о переходе 20-летнего французского полузащитника, который способен также играть на позиции нападающего, практически завершены, в ближайшее время о сделке будет объявлено официально, а сумма трансфера должна составить 100 миллионов евро.

Дембеле перешел в «Боруссию» из французского «Ренна» летом 2016 года и в минувшем сезоне провел 49 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 21 голевую передачу.

Ранее «Барселона» лишилась бразильского нападающего Неймара, который перешел в «Пари Сен-Жермен» за рекордную в истории футбола сумму трансфера — 222 миллиона евро.

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