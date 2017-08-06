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6 августа 2017, 11:41 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Эйфелеву башню подсветили в клубные цвета ПСЖ в честь перехода Неймара

ТАСС, 6 августа. Эйфелева башня в воскресенье окрасилась в красно-синие цвета футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в честь новичка команды бразильского нападающего Неймара. Об этом сообщает пресс-служба парижского клуба.

Эйфелева башня в воскресенье окрасилась в красно-синие цвета футбольного клуба Пари Сен-Жермен в честь новичка команды бразильского нападающего Неймара. Об этом сообщает пресс-служба парижского клуба. Увеличить
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В субботу перед матчем первого тура чемпионата Франции ПСЖ — «Амьен» состоялась презентация Неймара, который в четверг перешел из «Барселоны». Бразилец выкупил свой контракт у испанского клуба за рекордные €222 млн. Соглашение 25-летнего форварда с парижанами рассчитано на пять лет. Неймар не смог принять участие в матче с «Амьеном», так как клуб не успел вовремя предоставить лиге необходимый сертификат на международный трансфер.

Кроме иллюминации, на большом экране, расположенном на самой башне, были показаны фотографии бразильца, а также размещены приветственные слова в его адрес.

В составе «Барселоны» Неймар дважды становился чемпионом Испании, три раза выигрывал Кубок страны, по разу — Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА. Суммарно он провел за «Барселону» 186 матчей, в которых забил 105 мячей. В 77 матчах в составе сборной Бразилии на его счету 52 гола. ПСЖ занял второе место по итогам прошлого сезона чемпионата Франции.

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