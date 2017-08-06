Голевой дубль Артема Милевского помог брестскому «Динамо» разгромить «Крумкачоў»

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Свой первый гол в новом клубе 32-летний форвард забил на 24-й минуте игры, а второй — на 67-й минуте домашнего поединка. Еще один мяч защитник гостей Артем Челядинский отправил в свои ворота. Победа со счетом 3:0 помогла брестчанам подняться на 7-е место в турнирной таблице.

Футболисты «Витебска» в гостях обыграли могилевский «Днепр» со счетом 2:1, а «Городея» и мозырская «Славия» разошлись миром — 0:0.

Сегодня футболисты «Минска» примут борисовский БАТЭ, в Гродно «Неман» сыграет с «Ислочью», а жодинское «Торпедо-БелАЗ» на своем поле встретится с футболистами «Слуцка». Завершится программа этого тура 7 августа — лидер первенства солигорский «Шахтер» сыграет в гостях у «Гомеля», а в Новополоцке местный «Нафтан» будет соперничать с минским «Динамо».